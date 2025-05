Vela: Foiling Awards, Jauffroy premiato come migliore atleta

In virtù delle vittorie ottenute in Coppa America dagli equipaggi Luna Rossa Prada Pirelli Women's e Youth e da Team Spain nella stagione SailGP 2024, il Comitato Organizzatore ha consegnato quest'anno un Premio Speciale al coach italiano Simone Salvà. All'oro olimpico femminile della classe iQFOIL Marta Maggetti (non presente), è andato il titolo di atleta foiling femminile (al francese Jauffroy quello maschile), Team Spain SailGP si è aggiudicato il riconoscimento per il miglior Team in virtù della vittoriosa stagione 2024, mentre l'ultima edizione della Vendèe Globe è risultata vincitrice della categoria Eventi. Il Team italiano di Coppa America Luna Rossa Prada Pirelli si aggiudica ben due titoli. Quello per la miglior Imbarcazione Commerciale grazie all'HSV a idrogeno e quello per il miglior One-Off per il suo AC 75 ammirato di recente in regata a Barcellona. Il nuovo timone ideato per la classe WASZP ha conquistato il riconoscimento per la migliore Innovazione Tecnologica, il Sailing Team del Politecnico di Milano quello per la Sostenibilità e la Foiling Base di Cadiz (Spagna) è stato giudicato migliore Percorso Formativo dell'anno. La tavola foiling Airfly dell'azienda tedesca Aerofoils si è aggiudicata il titolo riservato a Tavole e Watertoys, il monotipo foiling singolo francese BirdyFish-S quello di miglior Imbarcazione di Serie a Vela. Team Gitana France (anche grazie alla collaborazione di Guillaume Verdier) vince la categoria Progetto, il super innovativo Pegasus di foil.one vince la classifica delle Imbarcazioni Foiling a Motore, mentre l'EF-24 CTV dell'irlandese Artemis è stato eletto miglior Progetto Commerciale dell'ottava edizione. Questi Awards si sono svolti nel quadro del World Foiling Congress 2025, promosso e organizzato da The Foiling Organization, che ha radunato a Genova gli stakeholders della Foiling Industry mondiale. L'evento è stato reso possibile grazie ai Partner istituzionali: Regione Liguria, La Mia Liguria, Liguria 2025 Regione Europea dello Sport e Camera di Commercio di Genova.