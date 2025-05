Istat, 27,6% pratica in modo continuativo, sedentarietà resta a 39%

Rimane stabile, secondo il rapporto, la quota di sport saltuario (circa 9 per cento) e risulta decrescente la quota di chi fa attività fisica (come ad esempio fare passeggiate di almeno due chilometri, nuotare, andare in bicicletta o altro) da circa il 36 per cento del 1995 al 28,4 per cento nel 2023. Infine, sebbene in lieve riduzione, la quota della popolazione sedentaria, che costituisce un contingente particolarmente a rischio, si mantiene elevata (da circa il 39 per cento a più di una persona su tre).