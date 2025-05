Atletica: Golden Gala; anche Furlani alla presentazione a Roma

Anche Mattia Furlani sarà parteciperà domani domani allo stadio Olimpico di Roma alla presentazione della 45esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea - Presented by IP, tappa italiana della Wanda Diamond League, in programma venerdì 6 giugno. Oltre al campione del mondo indoor e bronzo olimpico del salto in lungo, all'incontro prenderanno parte il presidente della Fidal Stefano Mei e il meeting director Marco Sicari. Presenti pure il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l'assessore allo sport di Roma Capitale Alessandro Onorato, il chief marketing and digital officer di IP Daniele Longo, l'amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio.