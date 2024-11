VELA: CAMPIONATO INVERNALE ROMA, 80 BARCHE AL VIA

Domani, per la seconda prova del Campionato invernale d'altura di Roma, si torna a regatare con condizioni meteo che sembrano preannunciare un'altra giornata ideale per i praticanti dello sport velico. L'evento, organizzato dal Circolo Velico Fiumicino, in collaborazione con Porto turistico di Roma, Nautilus, CS Yacht Club e Tecnomar, vede la partecipazione di 80 imbarcazioni: circa 450 velisti che si sfidano nelle acque antistanti il Porto turistico di Roma, ad Ostia, per aggiudicarsi la vittoria di questa 44ma edizione del campionato invernale più partecipato d'Italia. La prima giornata ha dato ragione a Foxy Lady, l'imbarcazione di Pino e Marco Raselli, che si è aggiudicata la vittoria in tempo reale e la vetta della classifica in Irc e in Orc nella categoria Regata. Nel raggruppamento Gran Crociera Irc è stato il Comet 36 "Gaia" di Andrea Proietti ad aggiudicarsi la prima prova, davanti a Bijou, il Dufour 405 di Massimiliano Cataldi. Le due imbarcazioni, a posizioni invertite, occupano il primo e secondo posto nella classifica in Orc. Giuseppe Di Casola con il suo Duck 31 "Ciao Core", si è aggiudicato la prova nella categoria Vele Bianche. Da domani ci saranno in acqua anche cinque imbarcazioni della classe Meteor che faranno categoria a sé: "E' questa una delle novità della stagione 2024-2025 - commenta Massimo Pettirossi, Direttore sportivo del club organizzatore - e siamo felici di accogliere la flotta all'interno del nostro campionato. Per molti equipaggi di questa storica classe il Campionato invernale sarà un'occasione per allenarsi in vista del Campionato italiano che si svolgerà nel 2025 sulle coste del basso Lazio". A fine di ogni giornata di regate, come di consueto, il Circolo Velico Fiumicino ospita un pasta party dedicato agli equipaggi partecipanti: un'occasione di confronto per parlare di vela, mare, regate e non solo.