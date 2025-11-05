Vela: a Yacht Club Monaco le Winter Series con 25 equipaggi e 7 nazioni

Lo Yacht Club de Monaco apre la stagione con una delle competizioni più seguite della vela internazionale, che negli anni si è imposta come appuntamento strategico per la classe J/70. L'evento, che si disputa su uno dei campi di regata più affidabili del Mediterraneo, consente agli equipaggi di mantenere il ritmo agonistico anche nei mesi più freddi, quando la maggior parte dei circuiti è ferma. Qui tattica, affiatamento e precisione nelle regolazioni vengono messi alla prova in condizioni reali, offrendo un'occasione concreta per affinare la preparazione in vista delle grandi regate della primavera. È in questo contesto che, dal 2013, la Monaco Sportsboat Winter Series si è affermata come un banco di prova per chi punta alle principali competizioni del calendario, tra cui la Primo Cup-Trophée Ubs. Per il primo atto, in programma dal 6 al 9 novembre, sono attesi 25 equipaggi provenienti da sette nazioni. La flotta dello Yacht Club de Monaco, che conta 17 barche registrate nella J/70 Monaco Class Association, una delle più numerose del Mediterraneo, sarà come sempre tra i protagonisti. Questa presenza costante di equipaggi di alto livello fa del Principato una meta privilegiata per le squadre internazionali, che scelgono Monaco per allenarsi in condizioni di regata reali e confrontarsi con una flotta ben organizzata.