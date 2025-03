Vela: 'Trofeo Virginie Hériot', si chiude la tre giorni allo Yacht Club de Monaco

Si è chiusa un'altra intensa edizione del 'Trofeo Virginie Hériot', la prestigiosa competizione velica interamente femminile organizzata dallo Yacht Club de Monaco. Per tre giorni, 21 squadre provenienti da nove nazioni si sono sfidate a bordo dei J/70, confermando il crescente interesse per la vela femminile a livello internazionale. L'evento si è svolto sotto l'egida delle Federazioni Vela francese e monegasca, con il supporto di FxPro, e ha visto la partecipazione di team provenienti da tutto il mondo, tra cui quattro equipaggi statunitensi, uno dei quali in rappresentanza del prestigioso 'Manhattan Yacht Club'. Un ruolo centrale nella crescita e nell'organizzazione della manifestazione è stato svolto da 'Pink Wave', il collettivo di veliste dello YCM che, da sei anni, è un punto di riferimento della vela internazionale.