Vela: 'to be' di Rusconi vince il campionato del Mediterraneo Orc 2025

Con la 70ª Regata dei Tre Golfi, si è ufficialmente chiuso il Campionato del Mediterraneo ORC 2025, che ha visto trionfare To Be, l'Italia Yachts 11.98 armata da Stefano Rusconi, portacolori dello Yacht Club Italiano. La barca italiana ha vinto in tempo compensato la lunga prova offshore da circa 150 miglia - partita da Napoli il 16 maggio intorno alle 16.00 - conquistando così anche la Coppa Senatore Andrea Matarazzo e il titolo assoluto del Campionato del Mediterraneo ORC 2025. To Be vince anche la Coppa dello Yacht Club Italiano destinata all'equipaggio con più presenze sul podio. Questa mattina, alle ore 11.30, al Circolo del Remo e della Vela Italia a Napoli, si è svolta la cerimonia di premiazione ufficiale. A consegnare i trofei ai vincitori il Presidente del Circolo Roberto Mottola di Amato, il Vice Presidente Maurizio Pavesi e il Consigliere alla Vela Giuseppe Montella, in un momento molto partecipato che ha celebrato il successo della manifestazione e il valore tecnico delle imbarcazioni premiate.