Ippica: Capannelle, assolo di HM Alchahine e Demuro nella UAE President Cup

Giunta all'ottava edizione, per la prima volta nel teatro accogliente e suggestivo dello storico impianto capitolino, la UAE PRESIDENT CUP 2025 - Ippodromo Capitale d'Italia - Roma Capannelle, corsa di gruppo 2 dotata di un montepremi-record di 300.000 euro, mantiene le promesse della vigilia. La tappa tricolore del prestigioso circuito internazionale di corse riservate ai purosangue arabi è stata infatti vinta da HM Alchahine. Allenato da Elisabeth Bernard per la proprietà emiratina di Helal Alalawi e montato da Cristian Demuro, il vincitore è un maschio baio di 5 anni, con padre Al Mourtajez e madre Al Chyhanah, allevato negli Emirati Arabi. Sale così a 8 vittorie in 9 corse il curriculum agonistico di HM Alchahine. La corsa, un gruppo 2 sui 2000 metri in pista grande, aveva raccolto un numeroso e qualitativo cast di partecipanti: sedici partenti, con sei ospiti stranieri (tre dei quali vincitori in gruppo 1) affrontati da dieci italiani. L'outsider Mercurio Go ha cercato di movimentare la vicenda (ottimo il tempo di 2.09.84) ma in retta d'arrivo è stato raggiunto e sorvolato dal gruppo, dal quale sono emersi Raed e Afjan. Presto però al centro della pista è avanzato Demuro con HM Alchahine, che in poche battute ha sorvolato gli avversari e si è isolato verso il traguardo, tagliato con 5 lunghezze di vantaggio su Afjan e Extra Time, separati solo da una incollatura. Più dietro si sono piazzati Al Zeer e Raed. Sesto Ellenoditrexenta, che alla fine è stato il migliore degli italiani, ancora sconfitti quindi in questa corsa.