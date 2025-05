Tennis, le qualificazioni di Parigi: c'è Fognini

Sorteggiato il tabellone di qualificazione del Roland Garros 2025: ci sono cinque italiani al via per tentare di unirsi ai 10 che già riempiono il tabellone principale dello Slam parigino. Per Federico Arnaboldi subito impegno complicato contro il taiwanese Chun-Hsin Tseng. Fabio Fognini affronterà l`americano Nicolas Moreno de Alboran. Stefano Napolitano, entrato in tabellone grazie al ranking protetto, sfiderà l`americano Colton Smith. Matteo Gigante è opposto subito al numero 21 del seeding, lo svizzero Jerome Kym, suoi quasi coetaneo e con cui ha giocato due volte nel 2024 (1-1 nei precedenti). Risale invece a un paio d`anni fa l`unico confronto tra Giulio Zeppieri e il britannico Jan Choinski, con vittoria da parte del laziale che si trova nello stesso spot dello spagnolo Martin Landaluce, anche se all`apparenza si tratta di una zona molto aperta per il posto in main draw.