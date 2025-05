Vassuer: "Ferrari non ancora vincente, dobbiamo spingere"

"Ieri è stato come a Miami e Jeddah, lo stesso è successo qui. Ci manca la prestazione in qualifica, mentre sul passo gara siamo un buone condizioni. Penso che ci sia stato un buon lavoro di squadra oggi, possiamo essere soddisfatti anche se il sabato siamo ancora indietro". Così il team principal della Ferrari Fred Vasseur commenta ai microfoni di Sky il quarto e sesto posto nel Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola. "Naturalmente si vuole sempre qualcosa in più, ma purtroppo le due safety car oggi non hanno giocato a favore di Leclerc. Però alla fine dobbiamo trarre il meglio dalle condizioni che si presentano e penso che oggi abbiamo ottenuto il massimo", ha aggiunto. "In questo momento non siamo vincenti e non siamo dove vorremmo essere, dobbiamo fare un bilancio di quello che va bene e di quello che va storto", ha spiegato. "Sicuramente sul passo gara ci siamo, mancano le prestazioni in qualifiche e dobbiamo spingere su questo aspetto considerato che la settimana prossima saremo a Monaco. Lì la situazione potrebbe essere diversa nella gestione delle gomme, ma sappiamo che dobbiamo spingere", ha detto Vasseur. "Ai tifosi dico grazie per il supporto, anche ieri hanno continuato a spingerci. È facile tifare quando le cose vanno bene, ma apprezziamo che lo hanno fatto anche quando fatichiamo", ha ammesso. Infine sulla decisione nel finale di far cedere a Leclerc la posizione ad Albon. "Rischiava 5 secondi di penalità e sarebbe sceso al decimo posto, per questo abbiamo deciso di lasciare la poisizione", ha concluso.