Vela: 'Farr e night' vince a Capri il memorial Mario De Rosa

21 Set 2026 - 14:21
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L'arrivo a tarda serata, con l'isola di Capri illuminata dalle luci a fare da sfondo, sarà un'immagine che i componenti dell'equipaggio capeggiato da Marco Calcagni porteranno per sempre nella loro mente. Si è chiusa così, con il trionfo di Farr e night, barca del Circolo Nautico di Torre del Greco, la "Golfo X 2 e X tutti-Memorial Mario De Rosa", sfida di vela sulla distanza delle 40 miglia andata in scena tra sabato 19 e domenica 20 settembre. Una prova svoltasi lungo uno scenario straordinario, che ha visto la circumnavigazione completa dell'isola azzurra. Una regata intensa ed emozionante, con i primi arrivi avvenuti dopo le 23, mentre l'ultimo equipaggio ha tagliato il traguardo alle prime luci dell'alba. Farr e night ha vinto percorrendo il tracciato in meno di undici ore e mezza (11.23.29 per la precisione), facendo meglio di Estiqatsi di Alessandro Acunzo e Grandevento di Emilio Somma. Una bella soddisfazione per il Circolo Nautico di Torre del Greco: "Siamo contenti per il successo di Farr e night - afferma il presidente Gianluigi Ascione - che ancora una volta contribuisce a dare lustro a tutto il nostro movimento. Un movimento che, come hanno dimostrato i recenti riscontri registrati nel corso dell'open day aperto alle giovani e giovanissime leve, non smette mai di attirare futuri velisti. Ragazzi che, siamo certi, sapranno divertirsi e in futuro, perché no, anche regalare nuova soddisfazione al nostro sodalizio".

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