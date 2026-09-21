Motomondiale, McDonald primo campione Bagger World Cup: "Dedicato a mio fratello scomparso"

21 Set 2026 - 15:26
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Archie McDonald (Joe Rascal Racing) conquista il primo titolo della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup. Il verdetto è arrivato al Red Bull Ring, dove il Gran Premio d'Austria ha chiuso la stagione inaugurale del campionato. L'australiano chiude la stagione con 202 punti, nove in più di Gutiérrez, secondo a quota 193. Granado termina il campionato al terzo posto con 192 punti, appena uno in meno dello spagnolo. Due vittorie e una pole position, insieme alla continuità di risultati, hanno portato McDonald al titolo. Il suo campionato ha avuto anche momenti difficili, a partire dalla pesante caduta di Assen, ma il pilota australiano è riuscito a reagire e a restare in corsa fino alla fine. In Austria ha gestito il vantaggio conquistando il secondo posto in Gara 1 e portando poi la moto al traguardo in ottava posizione nella gara decisiva.

"È stata una stagione davvero molto emozionante. Dopo aver vinto la prima gara, poche settimane più tardi ho perso mio fratello. Non avrei mai pensato di dover vivere qualcosa del genere. Salutarlo, lasciare la mia famiglia e partire per continuare ad allenarmi e inseguire questo sogno… ora sento un enorme sollievo perché tutti questi sacrifici hanno portato a qualcosa", ha commentato McDonald. "Siamo estremamente orgogliosi di celebrare Archie McDonald come primo campione della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup. Congratulazioni a lui e a tutto il team Joe Rascal Racing per questo risultato. Allo stesso modo voglio ringraziare ogni pilota, squadra, partner e ogni persona che ha creduto in questo progetto e ci ha aiutato a realizzarlo. Un anno fa eravamo qui in Austria per annunciare questo campionato. Non avevamo ancora squadre, piloti e nemmeno le moto da gara. Avevamo un'idea, un progetto e molta ambizione. Oggi abbiamo un campionato mondiale che corre insieme alla MotoGP, con squadre e piloti provenienti da tutto il mondo. È incredibile vedere quanta strada abbiamo fatto", ha detto Jeffrey Schuessler, director of Global Racing Programs, Harley-Davidson.

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