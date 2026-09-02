Vasseur: "Monza weekend speciale, introdurremo power unit aggiornata"

"Quello di Monza è sempre un weekend molto speciale per la Ferrari. Correre davanti ai nostri tifosi dà a tutta la squadra un'energia incredibile e quest'anno ci sarà un'ulteriore componente emotiva, perché celebreremo Michael Schumacher e l'eredità che ha lasciato nella nostra azienda. La sua instancabile ricerca del miglioramento, l'attenzione ai dettagli e la profonda convinzione nell'importanza del lavoro di squadra sono valori fondamentali per noi ancora oggi. Sul fronte della prestazione, introdurremo una power unit aggiornata nell'ambito delle opportunità di sviluppo previste dall'Aduo". Così il team principal della Ferrari Frederic Vasseur in vista del Gp d'Italia in programma questo fine settimana. "Rappresenta un passo nella giusta direzione, e come sappiamo, questa stagione si gioca molto sui guadagni marginali - ha proseguito - Monza è un circuito impegnativo e i valori in campo sono estremamente ravvicinati, quindi la nostra priorità sarà eseguire al meglio ogni aspetto del weekend, fin dal venerdì. Trarremo ulteriore motivazione dalla passione del nostro pubblico di casa e vogliamo regalare ai nostri tifosi un bel weekend".