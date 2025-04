Valle dei Segni Wine Trail 2025, a ottobre la nuova edizione

Valle dei Segni Wine Trail, sempre più partecipata, sempre più internazionale, sempre a fine ottobre. La classica camuna, giunta quest’anno alla sua quarta edizione, apre le iscrizioni, consolida il format e ufficializza le date della quarta edizione: i giorni da cerchiare in rosso sull’agenda gare sono quelli di sabato 25 e domenica 26 ottobre. Le distanze saranno quelle classiche da 8, 18 e 55 km con le due prove lunghe in programma il sabato così da regalare ad atleti e pubblico una bella serata di festa al termine delle competizioni. Il giorno successivo, nel pomeriggio, andrà in scena la “short” da 8 km nella formula competitiva e non. Nell’ottica di essere sempre più inclusiva, nel programma del vulcanico team organizzativo camuno, è divenuta appuntamento fisso anche la gara giovani del venerdì pomeriggio; un bel modo di alzare il sipario su un lungo week end dove sport, storia tradizione, sapori e festa la fanno da padroni. Il tutto grazie al prezioso supporto di Brooks e Sportland, molto più di semlici partner tecnici.



Cuore pulsante dell’evento sarà sempre la suggestiva location di Darfo Boario Terme e confermatissimi sono anche i punti di forza di una manifestazione che non è solo agonismo. I percorsi andranno a toccare, 12 comuni e 4 Cammini: Carlo Magno, Antica Via Valeriana, Ciclovia dell’Oglio e Via Decia. Vero fiore all’occhiello saranno come sempre le 10 cantine con i profumi del mosto, i filari resi magici dai colori dell’autunno. Vera e propria chicca che rende unica questa manifestazione il passaggio nel delle incisioni rupestri; un tuffo nella storia tanto per non dimenticare le nostre origini.



La bella gara bresciana, disegnata in contesti rurali dove uomo e natura vivono in simbiosi da millenni, vuole crescere ancora e diventare sempre più internazionale. Lo scorso anno i partenti hanno superato quota 1500 arrivando da ben 20 differenti nazioni. Nell’ottica di offrire il migliore servizio possibile ai concorrenti, sono stati predisposti 400 pettorali sulla 55km (2500m d+), 800 sulla 18km (800 m d+) e 800 sulla 8km (300 m d+).



Valle dei Segni Wine Trail ha tracciati che per lunghezza e difficoltà sono ideali abbracciano un ampia fascia di trail runner; dal neofita all’agonista più esigente. Per tutti una full immersion di natura, sapori ed emozioni che difficilmente dimenticheranno.