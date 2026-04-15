Hockey, storica finale per il Val Pusteria: stasera gara 1 a Graz

Per gli altoatesini è la prima volta all'atto conclusivo. Tutto esaurito per le gare interne a Brunico

15 Apr 2026 - 16:20
© instagram/hc pustertal

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Questa sera l'Hockey Club Val Pusteria Falkensteiner scende sul ghiaccio di Graz, in Austria, per gara 1 della finale di Ice Hockey League contro i Graz 99ers. Per i "Lupi" di Brunico si tratta della prima, storica finalissima nel prestigioso campionato transnazionale, in cui militano anche club ungheresi e sloveni. Comunque vada, la stagione 2025/26 resterà in ogni caso scolpita nella memoria dei tifosi gialloneri.

Passato e presente Fondata nel 1954 come Ev Mak Bruneck, la società ha attraversato decenni di hockey pionieristico sullo spiazzo gelato lungo il fiume Rienza, prima di diventare una realtà d'élite. Dopo varie stagioni in Alps Hockey League, la seconda lega transnazionale, l'ingresso nella Ice League nel 2021 ha segnato il cambio di passo definitivo. Quest'anno la formazione pusterese è arrivata ai playoff con la fame di chi non ha nulla da perdere dopo il quinto posto in regular season. Nei quarti di finale, i ragazzi di coach Jason Jaspers hanno compiuto il "delitto perfetto", eliminando con uno stupefacente sweep (4-0 nella serie) i campioni in carica del Red Bull Salisburgo. In semifinale, la vittima è stata l'Olimpija Ljubljana (che ai quarti aveva regolato l’altra italiana, Bolzano), superata con un netto 4-1. Decisivo per chiudere la serie il gol all'overtime di gara 5 dello sloveno Rok Ticar.
La vittoria del Karl Nedwed Trophy non significherebbe solo alzare la coppa, ma garantirebbe anche l'accesso alla prossima Champions LeagueGraz ha chiuso la stagione regolare al primo posto, nei quarti e in semifinale ha sconfitto con un doppio 4-0 Villach e Fehervar e parte con i favori del pronostico, ma Andergassen e compagni viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo una post season oltre le aspettative.

Il legame con il territorio - Parte del merito va anche dei tifosi, con la società pusterese che negli anni ha creato un legame fortissimo con il territorio. L’uomo in più per i gialloneri è stato e sarà anche per la finale il pubblico della Intercable Arena, che in gara 2 (venerdì 17) e in gara 4 (mercoledì 22) diventerà un catino ribollente (previsti oltre 3000 spettatori). I pusteresi saranno accompagnati da un buon numero di tifosi anche nelle due trasferte austriache: dopo gara 1, il secondo match a Graz si giocherà domenica 19, con il settore ospiti già esaurito. La serie è appunto al meglio delle quattro partite, con Graz che giocherà in casa l’eventuale gara 7.
Per chi non riuscirà ad assistere alle partite dal vivo, la società ha fatto sapere che sarà allestito un maxischermo in piazza Tschurtschenthaler, nel centro di Brunico.
Dopo i successi mondiali di Jannik Sinner, la Val Pusteria sogna un altro trono sportivo.

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