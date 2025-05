Vagnozzi: "Sinner sta meglio, con Lehecka serve più intensità altrimenti si mette male"

Jannik Sinner affronterà domani il ceco Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros e ha superato anche i piccoli disturbi degli ultimi giorni, lo assicura Raffaele Vagnozzi al microfono di Sky Sport, il quale però prevede "un match complicato" per il n.1, che dovrà "alzare il livello": "Lehecka tira forte, serve bene e per metterlo in difficoltà Jannik dovrà cercare di tenere in mano il gioco e non dargli tanto ritmo. Sono sicuro che alzerà il livello dell'intensità domani, e c'è bisogno perché sennò si mette male". Sulle condizioni fisiche dell'altoatesino, il coach ha assicurato: "Dal punto di vista fisico sta meglio, siamo contenti di come si è ripreso da ieri. Ha avuto un po' di acciacchi, di raffreddore, ma oggi ha fatto un buon allenamento, domani speriamo di iniziare subito bene". Secondo Vagnozzi, Sinner gioca più libero dopo il rientro dalla squalifica di 3 mesi per il caso Clostebol: "Il fatto di aver chiuso un po' tutta la storia è stato importante, s'è tolto un peso dalle spalle. Adesso può godersi la sua vita da tennista al 100%".