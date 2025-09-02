Us Open: Venus Williams a 45 anni è ai quarti in doppio

La 45enne statunitense Venus Williams continua la sua corsa da sogno agli US Open. Insieme alla canadese Leylah Fernandez, con cui non aveva mai giocato in coppia prima di questo torneo, ha raggiunto i quarti firmando il suo miglior risultato in doppio in un major dal 2016. Venus e Fernandez, finalista in singolare nel 2021 allo US Open, hanno battuto a sorpresa le teste di serie numero 12, la russa Ekaterina Alexandrova e la cinese Zhang Shuai, 6-3 6-1 in 74 minuti sul Louis Armstrong traboccante di pubblico e passione. "Io e Leylah siamo sulla stessa lunghezza d'onda, e speriamo di continuare così", ha detto Venus, che ha definito Fernandez la sua miglior compagna di doppio, eccezion fatta per la sorella Serena, con cui ha vinto 14 titoli del Grande Slam in questa specialità. "Serena è felicissima per me e Leylah, e ci ha dato dei consigli. Ma abbiamo bisogno di lei nel nostro box: Serena, devi venire", ha aggiunto Venus.