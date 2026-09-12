Us Open: Shelton secondo finalista, sfiderà Zverev

12 Set 2026 - 08:57
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Agli Us Open in corso a New York, Ben Shelton ha vinto nella notte italiana il derby statunitense battendo in semifinale Frances Tiafoe con il punteggio di 4-6 6-3 6-3 7-5. Shelton sfiderà il tedesco Alexander Zverev nella finale dell'ultimo slam della stagione. Zverev aveva battuto in semifinale il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-3 7-6 7-6. Sarà tra Alex Zverev e Ben Shelton la finale maschile degli US Open, ultima prova del Grande Slam. Nella prima semifinale il tedesco, numero 1 del seeding, ha sconfitto in tre set il russo Karen Khachanov con i parziali di 6-3, 7-6, 7-6 in poco meno di tre ore di gioco. Zverev, alla seconda finale a Flushing Meadows dopo quella persa nel 2020 contro Dominic Thiem, è alla terza finale Major della stagione, dopo il trionfo al Roland Garros e la sconfitta a Wimbledon contro Jannik Sinner. Nella seconda semifinale Shelton ha domato Frances Tiafoe vincendo in rimonta il derby statunitense in quattro set. 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 i parziali in favore del 23enne di Atlanta, che nei quarti aveva eliminato Carlos Alcaraz. La finale tra Zverev e Shelton è in programma domani sera alle 20 ora italiana.

Ultimi video

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

03:43
MCH ZVEREV PRIMO FINALISTA US OPEN MCH

Zverev primo finalista agli Us Open: battuto Khachanov

00:41
MCH MATTARELLA CON NAZIONALE VOLLEY MCH

Volley: Mattarella saluta la Nazionale dopo la vittoria contro la Svezia

01:48

Il progetto di Ranocchia

00:27
Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

01:17
US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

01:44
Volley, Europeo d'argento

Volley, Europeo d'argento

01:13
HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

00:51
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Volley, Antropova: "La Turchia è stata migliore di noi"

00:17
DICH MYRIAM SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Questo argento brilla quanto l'oro"

00:29
MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

00:59
MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

01:34
RULLO VOLLEY ITALIA-POLONIA 5/9 SRV

L'Italia piega la Polonia e vola in finale agli Europei

00:38
DICH EGONU POST POLONIA DICH

Egonu: "Fiera della squadra. Con la Turchia daremo tutto"

I più visti di Altri Sport

Alcaraz: il momento in cui si è sentito male - VIDEO

Alcaraz, malore contro Shelton

US OPEN DARDERI vs Zverev SRV

US Open, Zverev strapazza Darderi: gli highlights

HL ALCARAZ vs Paul 7/9 SRV

Us Open: Alcaraz batte Paul in tre set e vola ai quarti

MCH DARDERI BATTE SWEENY 06/09 MCH

US Open: Darderi batte Sweeny e vendica Musetti

MCH US OPEN COBOLLI KO VS BLOCKX MCH

Cobolli si arrende a Blockx e saluta New York

MCH MATTARELLA CON NAZIONALE VOLLEY MCH

Volley: Mattarella saluta la Nazionale dopo la vittoria contro la Svezia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:57
Us Open: Shelton secondo finalista, sfiderà Zverev
00:23
US Open, Zverev è il primo finalista: battuto Khachanov in tre set
23:25
Iapichino: "La stagione della redenzione, emozionata e un po' stanca"
Zverev
22:04
US Open, senza Sinner e Alcaraz crollano i prezzi: la semifinale a soli 19 dollari
17:54
Ciclismo, Vuelta: Dunbar vince la 19/a tappa, tra i big tutto invariato