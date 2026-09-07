Us Open: Bolelli e Vavassori agli ottavi nel doppio

Secondo successo per il doppio italiano formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, qualificatosi per gli ottavi di finale degli US Open grazie 6-3, 6-4 sul team formato dal belga Sander Gille e dall'olandese Sem Verbeek. Le teste di serie n.4 dopo aver cancellato tre palle break nel primo game, hanno trovato costanza e rendimento alla battuta (80% di prime in campo con l'86% di punti) trovando il break due giochi più tardi e senza più lasciare alcuna chance ai rivali. "Siamo stati davvero solidi oggi, abbiamo giocato un gran match, contro una coppia insidiosa. Li abbiamo studiati molto bene, sapevamo cosa fare. Abbiamo ottenuto due break giocando bene, al servizio abbiamo sempre tenuto con autorità , quindi fa assolutamente ben sperare" ha detto Vavassori a SuperTennis. "Abbiamo commesso davvero pochi errori gratuiti. Io ho fatto due doppi falli, ma durante lo scambio abbiamo regalato veramente poco, li abbiamo fatti giocare molto, soprattutto con la risposta. Abbiamo concesso veramente poco oggi e comandato secondo me il match fin dall'inizio" ha aggiunto Bolelli.