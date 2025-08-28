Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Us Open, Ostepenko contro haters: "Non sono razzista"

28 Ago 2025 - 11:58

"Non sono razzista, ma non ho mai visto nulla di così irrispettoso". Le lettone Ostapenko risponde così, sul suo profilo social, alle accuse di aver discusso con l'americana di colore Townsend che l'ha battuta al secondo turno degli Us Open e agli insulti via social. "Wow, quanti messaggi ho ricevuto in cui mi si accusa di essere razzista. Non sono mai stata razzista in vita mia e rispetto tutte le nazioni e i popoli del mondo, per me non importa da dove vieni - scrive la lettone - Ci sono alcune regole nel tennis e purtroppo, quando il pubblico è dalla tua parte, non puoi usarlo in modo irrispettoso verso l'avversaria. Sfortunatamente, provenendo da un paese così piccolo, non ho un grande sostegno né la possibilità di giocare in patria. Ho sempre amato giocare negli Stati Uniti e agli US Open, ma è la prima volta che qualcuno affronta una partita in modo così irrispettoso".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:11
Ciclismo: Froome investito da auto, è gravemente ferito
11:58
Us Open, Ostepenko contro haters: "Non sono razzista"
10:54
Tennis: Us Open, Paolini: "Ho ritrovato serenità ed equilibrio"
09:07
Us Open: un rivale in meno per Sinner, Draper costretto al ritiro
23:55
Vela: la Lega Navale ricorda Libero Grassi con tre "barche della legalità"