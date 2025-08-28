Us Open, Ostepenko contro haters: "Non sono razzista"

"Non sono razzista, ma non ho mai visto nulla di così irrispettoso". Le lettone Ostapenko risponde così, sul suo profilo social, alle accuse di aver discusso con l'americana di colore Townsend che l'ha battuta al secondo turno degli Us Open e agli insulti via social. "Wow, quanti messaggi ho ricevuto in cui mi si accusa di essere razzista. Non sono mai stata razzista in vita mia e rispetto tutte le nazioni e i popoli del mondo, per me non importa da dove vieni - scrive la lettone - Ci sono alcune regole nel tennis e purtroppo, quando il pubblico è dalla tua parte, non puoi usarlo in modo irrispettoso verso l'avversaria. Sfortunatamente, provenendo da un paese così piccolo, non ho un grande sostegno né la possibilità di giocare in patria. Ho sempre amato giocare negli Stati Uniti e agli US Open, ma è la prima volta che qualcuno affronta una partita in modo così irrispettoso".