Ciclismo, Mondiali: Italia in Ruanda con 27 atleti

Si delineano i contorni della spedizione delle Nazionali di ciclismo ai Mondiali in Ruanda, dal 21 al 28 settembre. L'elemento più evidente sarà la partecipazione piena, con il massimo numero consentito dai ranking UCI, delle Nazionali Elite e Donne Elite, con otto atleti. E' stato fissato negli ultimi giorni il numero totale del contingente azzurro, tenuto conto delle particolari difficoltà di una trasferta in Africa e in considerazione delle caratteristiche tecniche dei percorsi. Voleranno a Kigali 45 persone, di cui 27 atleti. Questo dimostra come lo sforzo di razionalizzazione di una spedizione onerosa non inciderà minimamente sull'aspetto agonistico. Contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni media, il contingente azzurro, dal punto di vista del numero degli atleti, sarà in linea con quello degli ultimi anni.