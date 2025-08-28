Ciclismo: Froome investito da auto, è gravemente ferito

Chris Froome ha subito un grave incidente questo mercoledì durante un allenamento. Il britannico è stato investito da un auto nei pressi di Saint-Raphael ed è stato poi trasportato in elicottero all'ospedale di Tolone. Lo riporta L'Equipe. Ha riportato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e una delle vertebre lombari, stando ai primi esami strumentali. Il quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è rimasto cosciente e ha parlato con il suo entourage. Corridore del team Israel-PremierTech dal 2021, il quarantenne britannico è svincolato e non vince dal 2018 (vittoria al Giro), non avendo mai recuperato la forma fisica prima di quella prima grave caduta che gli ha fratturato il femore. Sei anni infatti Froome fu vittima di un grave incidente al Critérium du Dauphiné (giugno 2019).