Us Open, montepremi da record ma c'è chi si lamenta: "Va tutto a chi vince"

Alexandre Müller, n.38 Atp, ha definito "sorprendente" il divario: "Quasi il 40% in più per il vincitore e solo il 10% in più per il primo turno. È enorme". Müller ha riconosciuto che "Alcaraz e Sinner fanno vendere i biglietti" ma ha ribadito "che il tennis non può vivere solo di star". In passato Novak Djokovic, tra i fondatori del sindacato Ptpa, è stato il primo a porre la questione sottolineando che "sono pochi i giocatori che riescono a vivere del tennis".