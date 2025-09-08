Logo SportMediaset
Us Open, Binaghi: "Alcaraz è stato più forte di Sinner"

08 Set 2025 - 11:03
© Getty Images

© Getty Images

"Alcaraz non aveva perso nemmeno un set nel torneo prima della finale, era reduce da otto finali consecutive. Abbiamo perso da un avversario più forte, più in palla. Jannik ha comunque vinto due Slam e negli altri due è arrivato in finale, e questo in un anno in cui è stato fermo tre mesi, ha perso la finale di Roma per problemi alla gamba e si è ritirato in finale a Cincinnati". Così a Supertennis il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, dopo la finale degli Us Open. "Jannik è arrivato in finale in uno stato di forma inferiore rispetto all'avversario, al contrario di quello che era successo l'anno scorso quando Jannik ha vinto Cincinnati, poi lo US Open, Shanghai, le Finals, la Coppa Davis, e a questi appuntamenti era arrivato con l'attenzione e la sensibilità di palla che aveva Alcaraz. Jannik ha fatto tutto quello che poteva fare, poi possiamo ragionare sul fatto che non abbia servito bene, ma secondo me si portava dietro qualcosa dal problema della semifinale", ha aggiunto. 

