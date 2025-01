Universiadi: Torino 2025, 89 studenti-atleti azzurri al via

La Federazione Italiana dello Sport Universitario, con la collaborazione tecnica delle Federazioni Fisi, Fisg, Fisip e Fiso, ha definito la composizione della delegazione Italiana Universitaria che prenderà parte dal 13 al 23 gennaio alle Universiadi Invernali di Torino 2025. Gli 89 studenti-atleti, provenienti da 30 diverse università italiane e non solo, gareggeranno in 12 delle discipline sportive presenti nel programma di Torino 2025, ad eccezione dell'hockey su ghiaccio. I ragazzi e le ragazze saranno accompagnati da 28 membri dello staff ufficiale formato da official, medici e tecnici e si sfideranno nelle sedi di gara nei comuni di Torino, Bardonecchia, Pragelato e Sestriere. A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, prevista per il 13 gennaio, il Presidente di FederCUSI - Federazione Italiana dello Sport Universitario, Antonio Dima, esprime il proprio pensiero: "La nostra delegazione è competitiva, motivata e numerosa. Alla vigilia credo di interpretare un nobile sentimento comune: più che ai podi mi piace pensare alla crescita, alla cooperazione e allo sviluppo anche in termini sociali che appartengono ad un evento di questa portata. Le Universiadi sono teatro per quanti diventeranno leader e dirigenti dei Paesi partecipanti, e non solo nello sport - ha sottolineato - Dunque, le discipline invernali come scuola di vita. Palestra per la crescita del movimento universitario. Oggi e sempre".