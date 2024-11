Universiadi: fiaccola Torino 2025 arrivata a Cuneo

Prosegue il tour della Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games, che questa settimana è arrivata in Provincia di Cuneo per le tre tappe con conclude il Piemonte tour: Mondovì, Cuneo e Pollenzo. Dopo la tappa di Mondovì del 26 novembre, il 28 novembre la Fiaccola ha illuminato Cuneo, città dell'agrifood e della meccatronica. La partenza è avvenuta dalla sede della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell'Università in Piazza Torino, per arrivare alla sede dell'Università (via Ferraris di Celle 2). Presenti all'incontro, il Direttore Generale dell'Università di Torino Andrea Silvestri, la Sindaca della Città Patrizia Manassero, l'Assessore alla Cultura, Università, Parità e Antidiscriminazioni e Politiche Giovanili Cristina Clerico, l'Assessore alle Manifestazioni e Turismo Sara Tomatis e l'Assessore Regionale allo Sviluppo e promozione della montagna con deleghe al sistema neve Marco Gallo e il Questore Carmine Rocco Grassi.