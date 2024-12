Universiadi, fiaccola a Bardonecchia per l'ultima tappa alpina

La Fiaccola del Sapere dell'Universiade invernale Torino 2025 arriverà domenica 29 dicembre a Bardonecchia, ultima tappa alpina prima di tornare nel capoluogo piemontese, dove il prossimo 13 gennaio sarà dato il via ai Giochi Mondiali Universitari. A Bardonecchia, dove si svolgeranno le gare di snowboard, sci alpino, para alpine skiing e freestyle, la Fiaccola sarà accompagnata da 24 tedofori. A dare il via al tour da Borgo Vecchio la sindaca di Bardonecchia Chiara Rossetti, che riceverà la Fiaccola dal presidente del Comitato organizzatore dell'Universiade Alessandro Ciro Sciretti, passandola poi a Teresio Vachet, nazionale di sci alpino, che partecipò alle Olimpiadi di Grenoble del 1968. Tra gli atleti di ieri e di oggi, che si alterneranno nel passaggio della Fiaccola, Gino Senigagliesi, Monica Borsotti,Carolina Ruiz Castillo, Barbara Merlin, Alberto Planchon, Margherita Cecere e Sara Allemand, terza classificata nel Super G in Coppa Europa una settimana fa. A portare la Fiaccola ci saranno inoltre l'amministratore delegato di Colomion Nicola Bosticco, il Rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati ed il presidente del Cus Torino e vicepresidente del Comitato Organizzatore Torino 2025 Riccardo D'Elicio. L'arrivo della Fiaccola è previsto davanti al Palazzo delle Feste, dove ci saranno i saluti istituzionali.