Univela - Campione del Garda presenta Trofeo Claudio 2025

"Siamo a un anno esatto dall’Europeo. Siamo la squadra più forte in Europa, Campione è una palestra ideale. Sono felice che il prossimo anno giocheremo in casa. Il Team Race non è una regata semplice da far capire, è la sommatoria dei punti che conta. E’ un gioco di squadra. E’ una disciplina che piace molto ai bambini come sport di squadra. IL 4 contro 4 è accattivamente anche per lo spettacolo. Come rappresentante della associazione italiana di classe, parliamo di 1800 rappresentanti, sono orgoglioso organizzeremo l’Europeo "