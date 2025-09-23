Logo SportMediaset
Tennis: Wta Pechino con Paolini e Bronzetti, Cocciaretto ko nelle quali

23 Set 2025 - 12:12
Sono due le azzurre al via nel tabellone principale del 'China Open', penultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500). Ingresso in gara direttamente al secondo turno (come tutte le 32 teste di serie) per Jasmine Paolini, inserita nella parte bassa del draw, quella presieduta da Coco Gauff (n.2), campionessa in carica. La 29enne di Bagni di Lucca, n.8 del ranking e 6 del seeding, attende la vincente del match tra la lettone Anastasija Sevastova, n.221 WTA (in gara con il ranking protetto), e l'australiana Kimberly Birrell, n.85 WTA. Nella parte bassa del draw c'è anche Lucia Bronzetti. La 26enne riminese di Villa Verucchio, n.73 WTA (a Shenzhen non è scesa in campo perché in non perfette condizioni), è stata sorteggiata al primo turno - mercoledì - con la russa Kamilla Rakhimova, n.89 del ranking. La vincente di questa sfida sarà l'avversaria d'esordio per Gauff, n.3 del ranking e seconda favorita del seeding. Nelle qualificazioni Elisabetta Cocciaretto è uscita di scena al turno decisivo. La 24enne di Fermo, n.91 WTA e sesta testa di serie, anche lei reduce dal trionfo bis in BJK Cup, ha ceduto per 6-2, 6-4, in poco più di un'ora e mezza di gioco, all'australiana Priscilla Hon, n.108 WTA. 

