Trentino: 195 under 14 a Lignano Sabbiadoro per Trofeo Coni

Saranno 195 ragazzi di età compresa fra i 10 e i 14 anni, con i rispettivi tecnici e accompagnatori, in rappresentanza di 28 federazioni sportive ed enti di promozione sportiva del Trentino che parteciperanno dal 28 settembre al 1 ottobre alla decima edizione del Trofeo Coni, che si disputerà a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. L'evento coinvolgerà complessivamente 4.575 atleti e accompagnatori di 44 federazioni sportive. "Una piccola Olimpiade children, dove i partecipanti hanno la possibilità di gareggiare, ma soprattutto vivere un'esperienza emozionate e fare amicizia con ragazzi di altri sport, vivendo il tutto in un villaggio olimpico - informa una nota -. La delegazione del Trentino, che si è sempre distinta nelle precedenti edizioni per risultati tecnici, ma pure per il fair play, che sta sempre a cuore della presidente del Coni Trento Paola Mora, è stata accolta in Sala Rusconi dall'assessore provinciale allo sport, enti locali, trasporti e mobilità Mattia Gottardi e dal presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, che insieme a Mora hanno voluto trasmette un augurio di divertimento e di vivere questa importante esperienza sportiva nazionale con passione e rispetto degli avversari. Fra le curiosità spicca sicuramente la presenza di atleti di 7 nuove federazioni rispetto alle precedenti edizioni".