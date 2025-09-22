Tennis, Atp Chengdu: Musetti batte Schevchenko e va in finale

Lorenzo Musetti é in finale del Chengdu Open (torneo del circuito ATP 250) grazie al successo in due set sul russo naturalizzato kazako Alexander Schevchenko. Risultato del match 6-3, 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Per il titolo domani Musetti affronterà il cileno Tabilo, che ha superato l'americano Nakashima per 6-4, 7-6. "Sono contento della mentalità e del livello messo in campo sin qui in questa settimana. Era quello che volevo, l'obiettivo ora è quello di vincere il titolo, l'anno scorso ci sono andato vicino, il lavoro non e ancora finito, domani sarà un match difficile e importante contro Tabilo: sarà dura, è mancino, ma speriamo di poter cogliere la vittoria", ha detto Musetti.