Nuoto, Federico Bicelli è campione del mondo paralimpico nei 400 stile S7

23 Set 2025 - 12:02
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nella sua finale dei 400 m stile libero dei Mondiali di Nuoto Paralimpico a Singapore per Federico Bicelli, atleta bresciano delle Fiamme Azzurre, arriva  la prima medaglia d'oro.
Dopo il 4° posto di ieri nei 200 misti, arriva l'Oro nella sua gara, i 200 Stile libero.

Ecco le sue parole al termine della gara: " Sono veramente contento della mia gara. Questo era una delle medaglie che volevo conquistare e portare a casa. Il tempo è vicino al mio personal Best 4.39. Passaggio 2.20, ritorno a 2.19, un ottimo passaggio. Al primo centro ero quarto, al secondo terzo, e poi al trecento sono andato avanti e ho vinto. Oggi ho vinto di ben 4 secondi e rimarrà almeno per due anni il titolo di Campione del Mondo. E quindi sono più che felice. "

