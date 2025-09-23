Nuoto, Federico Bicelli è campione del mondo paralimpico nei 400 stile S7

Ecco le sue parole al termine della gara: " Sono veramente contento della mia gara. Questo era una delle medaglie che volevo conquistare e portare a casa. Il tempo è vicino al mio personal Best 4.39. Passaggio 2.20, ritorno a 2.19, un ottimo passaggio. Al primo centro ero quarto, al secondo terzo, e poi al trecento sono andato avanti e ho vinto. Oggi ho vinto di ben 4 secondi e rimarrà almeno per due anni il titolo di Campione del Mondo. E quindi sono più che felice. "