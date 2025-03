Unioncamere e Lega del Ciclismo Professionistico insieme per valorizzare l’attrattività dei territori

Il ciclismo come strumento di valorizzazione delle nostre regioni eveicolo privilegiato per rilanciare l’attrattività dei territori anche in un’ottica di sviluppo sostenibile. Questo il presupposto che ha portato i presidenti di Unioncamere, Andrea Prete, e della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, a sottoscrivere oggi un Protocollo d’intesa diretto a sviluppare una collaborazione duratura.