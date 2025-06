Cairo: "Lavoriamo per riportare il Giro d'Italia a Milano"

"Ci lavoriamo sicuramente" per riportare il Giro d'Italia a Milano, "è una bella opportunità". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di Rcs MediaGroup, a margine del premio Volti della Metropoli, nella sede del Comune di Milano. Proprio ieri Cairo ha incontrato il sindaco Beppe Sala per un confronto per riportare una tappa del Giro in città. "Ci siamo visti ieri, è andata molto bene, direi che il rapporto con lui è eccellente - ha detto -. Mi fa piacere che abbia il desiderio di far tornare il Giro d'Italia a Milano, magari con una bella cronometro, in un giorno tipo sabato o domenica". "Milano è la mia città, sono felice di poter fare qualcosa per la città. Il Giro è arrivato a Milano sotto la mia gestione tre volte su nove - ha concluso -, e poi siamo ben lieti di fare una tappa speciale, una cronometro o qualcosa del genere".