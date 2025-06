Botrè: "Per nuovo laboratorio antidoping è corsa contro il tempo"

Se il laboratorio sarà pronto come credo a giugno 2025 noi a fine agosto saremo pronti per la prima ispezione del 9 settembre che sarà seguita dalla visita Wada". Lo ha detto Francesco Botré, direttore del laboratorio antidoping di Nado Italia, parlando del cronoprogramma per il nuovo edificio in vista dei Giochi invernali italiani. "È una lotta contro il tempo, ma ce la stiamo mettendo tutta e ce la faremo- ha aggiunto -. Ci sono poi due risposte: quella istituzionale che dice come stiamo mantenendo i cronoprogrammi, poi quella personale e lì purtroppo per una serie di motivi contingenti dove la colpa non è di nessuno, ci sono tempi tecnici lunghi e cose che si scoprono progressivamente. Posso dire che tutto il tempo che è stato possibile recuperare è stato recuperato e resto ottimista altrimenti mi sarei dovuto dimettere da tempo". Sul tema è intervenuto anche il presidente di Nado Italia, Fabio Pigozzi che si è limitato a dire come "si stia progredendo con velocità".