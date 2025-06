Surf: Ross Clarke-Jones a Lido Wave 2025 in Versilia

La terza edizione di Lido Wave, l'evento di punta del surf in Toscana, si arricchisce di un ospite d'eccezione: Ross Clarke-Jones, leggendaria figura del surf mondiale e primo non hawaiano a vincere il prestigioso Quiksilver Eddie Aikau Big Wave Contest nel 2001. Conosciuto nel mondo del surf come "Dark Bones" e "RCJ", il 58enne surfista australiano originario di Terrigal sarà protagonista dell'evento che si svolgerà dal 16 al 19 luglio a Lido di Camaiore, portando con sé oltre tre decenni di esperienza nelle onde più pericolose del pianeta. Clarke-Jones ha scritto pagine indelebili nella storia del surf affrontando giganti oceanici dalle Hawaii al Sudafrica, dall'Australia alla California. La sua carriera è costellata di imprese leggendarie, come quella del 28 gennaio 1998 alle Outside Log Cabins delle North Shore di Oahu, dove insieme al suo partner Tony Ray ha cavalcato onde tra i 15 e i 25 metri in una delle sessioni più epiche mai documentate. La sua presenza a Lido Wave 2025 rappresenta un'opportunità unica per gli appassionati italiani di incontrare dal vivo una delle figure più rispettate del surf internazionale. Oltre alla presenza di Clarke-Jones, Lido Wave 2025 propone un calendario denso di appuntamenti: dalle gare notturne illuminate sul pontile di Lido di Camaiore alla tappa del Campionato Italiano Acque Libere FIN di sabato 19 luglio, fino agli stand espositivi, talk show e sfilate di moda che animeranno il lungomare versiliese. L'evento rientra nella rassegna estiva organizzata dal Comune di Camaiore in collaborazione con le associazioni balneari, albergatori e ccn di Lido di Camaiore.