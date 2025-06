Nuoto: Ledecky brilla ai Trials Usa, vola negli 800 stile

Katie Ledecky vola negli 800 metri stile libero ai Trials americani. La campionessa Usa ha nuotato in 8:05.76, il terzo tempo più veloce nella storia, dopo i crono da lei stessa stabiliti alle Olimpiadi di Rio 2016 (8:04.79) e al record mondiale messo a segno un mese fa a Fort Lauderdale di 8:04.12. La nove volte campionessa olimpica, 28 anni, punterà ora al settimo titolo consecutivo negli 800 metri ai mondiali di Singapore (11 luglio - 3 agosto). Ledecky ai campionati Usa (in corso a Indianapolis fino a sabato mettono in palio i pass per la rassegna iridata) dovrebbe gareggiare anche nei 200, 400 e a1.500.