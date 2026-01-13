Uisp Matera: "Urgente affrontare la criticità degli impianti sportivi in città"

Dunque, gli impianti sportivi non sono semplici contenitori di attività, ma presìdi sociali, luoghi di prevenzione, educazione, relazione e coesione comunitaria. "Occorre investire sullo sport - ha concluso Di Gioia - come infrastruttura sociale, valorizzare gli impianti pubblici come beni comuni, promuovere modelli di co-programmazione e co-progettazione che coinvolgano istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva. Uisp è pronta a fare la propria parte e chiede all'amministrazione comunale di Matera che il tema degli impianti sportivi e dello sport sociale entri stabilmente nell'agenda politica cittadina, non solo nei momenti di criticità, ma come asse strategico delle politiche pubbliche per il benessere, la salute e la coesione della comunità".