Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Uisp Matera: "Urgente affrontare la criticità degli impianti sportivi in città"

13 Gen 2026 - 17:19

"È necessario aprire un confronto serio e responsabile sul futuro degli impianti sportivi pubblici, superando interventi episodici e puntando su co-programmazione e co-progettazione, affinché lo sport possa essere riconosciuto come parte integrante delle politiche di welfare, salute e inclusione sociale". Così in una nota il presidente del Comitato territoriale Uisp di Matera, Michele Di Gioia, il quale, dopo il recente stop forzato delle attività della Piscina comunale Palasassi di Matera, evidenzia l'urgenza di affrontare la condizione degli impianti sportivi comunali, oltre alla necessità di una visione politica strutturata sulla loro gestione, manutenzione e funzione sociale. "Nonostante il tempestivo intervento dell'assessore allo Sport, Giuliano Paterino - ha aggiunto -, episodi come quello verificatosi nei giorni scorsi non possono essere affrontati esclusivamente in chiave emergenziale".

Per la Uisp Matera "lo sport non è soltanto attività fisica, ma un vero diritto di cittadinanza e uno strumento fondamentale di benessere psico-fisico, capace di incidere in modo concreto sulla qualità della vita delle persone e delle comunità, in particolare delle fasce più fragili".

Dunque, gli impianti sportivi non sono semplici contenitori di attività, ma presìdi sociali, luoghi di prevenzione, educazione, relazione e coesione comunitaria. "Occorre investire sullo sport - ha concluso Di Gioia - come infrastruttura sociale, valorizzare gli impianti pubblici come beni comuni, promuovere modelli di co-programmazione e co-progettazione che coinvolgano istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva. Uisp è pronta a fare la propria parte e chiede all'amministrazione comunale di Matera che il tema degli impianti sportivi e dello sport sociale entri stabilmente nell'agenda politica cittadina, non solo nei momenti di criticità, ma come asse strategico delle politiche pubbliche per il benessere, la salute e la coesione della comunità". 

Ultimi video

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

I più visti di Altri Sport

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:32
Automobilismo, Motul si lega al team McLaren per il Wec
17:19
Uisp Matera: "Urgente affrontare la criticità degli impianti sportivi in città"
16:16
Ciclismo, il Giro di Sardegna torna dopo 15 anni: 175 atleti con 25 team
15:33
Basket, coach Trento: "Vincere contro Atene, vogliamo playoff EuroCup"
14:46
Primo Giro d'Italia per Vingegaard: "Vorrei aggiungere maglia rosa alla mia collezione"