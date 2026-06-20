UFC, arriva il sesto capitolo del videogioco di EA Sports

Electronic Arts lancia EA SPORTS UFC 6 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, offrendo ai fan di tutto il mondo un livello di realismo dei combattenti di livello superiore. L’avanzata tecnologia Markerless Capture e la tecnologia SAPIEN di nuova generazione fanno sì che le superstar dell’UFC appaiano, si muovano e combattano come le loro controparti reali, mentre la nuova meccanica Stato di flow trasforma le abilità più spettacolari in impatto diretto in-game. Real-Time Contact dà vita a ogni scambio grazie alla fisica ragdoll potenziata dal motore Frostbite™, mentre le nuove modalità di gioco immersive come Hall of Legends e L’Eredità permettono ai giocatori di rivivere le storie dei grandi dell’UFC o di costruire il proprio percorso, dai circuiti minori fino ai riflettori dell’ottagono.
“EA SPORTS continua a portare il gioco a un livello superiore,” ha dichiarato il presidente e CEO dell’UFC, Dana White. “Ogni nuova edizione è sempre migliore. L’intensità, i movimenti e il gameplay nel complesso sono di altissimo livello, offrendo agli appassionati di combattimento un’esperienza di gioco divertente e realistica.”
“UFC 6 rappresenta un vero salto in avanti per il franchise e siamo entusiasti che i fan possano percepire la differenza fin dal momento in cui entreranno nell’ottagono virtuale,” ha dichiarato Nate McDonald, Lead Producer di EA SPORTS UFC 6. “Markerless Capture e la tecnologia SAPIEN fissano un nuovo standard di autenticità, mentre nuove funzionalità come i Signature Strikes e lo Stato di flow rendono ogni combattente più distintivo, dando vita all’esperienza UFC più immersiva che abbiamo mai creato.”
EA SPORTS UFC 6 è ricco di nuove funzionalità e tecnologie:
-Resa dei combattenti di livello superiore: ogni incontro ha un’identità unica. L’avanzata tecnologia Markerless Capture e la tecnologia SAPIEN fanno sì che i fighter di UFC 6 appaiano, si muovano, colpiscano e reagiscano in modo estremamente realistico, proprio come nella vita reale. Padroneggiate ogni combattente e scoprite i suoi punti di forza.
-Stato di flow: questa nuova funzionalità introduce 30 Flow State unici per i combattenti, costruiti attorno ai punti di forza autentici di ogni atleta, alle sue tendenze e al suo fight IQ. Quando i giocatori si allineano allo stile di un fighter, come il pressure fighting, il contrattacco o la dominanza nella lotta a terra, costruiscono uno slancio che sblocca un vantaggio. Lo Stato di flow trasforma l’identità in impatto, imponendo aggiustamenti in tempo reale mentre lo slancio cambia e il combattimento si evolve.
-Contatto in tempo reale: provate la nuovissima fisica ragdoll basata sul motore Frostbite, le finestre di contatto, i danni e le reazioni ai colpi. Il contatto in tempo reale garantisce scambi più precisi, equi e intensi.
-Hall of Legends: un’esperienza immersiva che esplora le storie, le sfide e i momenti che hanno plasmato le carriere di tre superstar dell’UFC. Rivivete incontri iconici grazie a un mix perfetto di filmati dal vivo, scene cinematografiche e gameplay in questa celebrazione rivoluzionaria della grandezza delle MMA.
-L’Eredità: un prologo interattivo alla modalità Carriera che permette ai giocatori di plasmare il percorso di Chris Carter, promettente lottatore di MMA. I giocatori dovranno affrontare intense vicende drammatiche e feroci rivalità mentre accompagnano Carter dalla scena regionale dell'UFC, il tutto alla ricerca della gloria del titolo.
-Modalità Carriera: i giocatori possono scegliere di lanciarsi nella mischia contro i migliori contendenti dell’UFC di oggi con il proprio lottatore personalizzato, la propria star preferita dell’UFC o Chris Carter di L’Eredità. La modalità Carriera di UFC presenta ora un sistema ampliato basato sulle decisioni, con un numero di scelte dieci volte superiore rispetto a UFC 5, ciascuna con una posta in gioco più alta e un impatto maggiore sulla progressione e sull’eredità. I giocatori possono ora lottare per conquistare e difendere due titoli contemporaneamente, oltre a darsi battaglia per la cintura BMF.
-La Palestra: un hub centrale dove i giocatori possono reclutare e allenare le star dell’UFC, per poi far salire di livello la propria palestra in qualsiasi modalità di gioco e sbloccare nuovi allenatori, potenziamenti e ricompense estetiche esclusive che possono essere equipaggiate nei profili o nella Fighter Select mentre sviluppano e gestiscono la propria squadra.
-Crossplay: per la prima volta nella storia della serie, UFC 6 introduce la funzionalità crossplay, consentendo ai giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S di sfidarsi l’uno contro l’altro nelle modalità online.
Con l'Ultimate Edition, i giocatori potranno salire sull'ottagono con accesso immediato a Randy Couture e Ken Shamrock, oltre al Pass combattente, al Pass espansioni, al Pass VIP e molto altro ancora. Visitate il sito http://ea.com/games/ufc/ufc-6 e seguite i canali social per saperne di più e rimanere aggiornati su tutte le novità relative a UFC 6. I membri di EA Play su Xbox e PlayStation possono provare UFC 6 per un massimo di 10 ore. Inoltre, è disponibile per un periodo limitato un EA Play Welcome Pack che i membri possono richiedere, ricco di oggetti cosmetici che li aiuteranno a distinguersi dalla concorrenza.