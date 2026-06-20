UFC, arriva il sesto capitolo del videogioco di EA Sports

EA SPORTS UFC 6 è ricco di nuove funzionalità e tecnologie:

-Resa dei combattenti di livello superiore: ogni incontro ha un’identità unica. L’avanzata tecnologia Markerless Capture e la tecnologia SAPIEN fanno sì che i fighter di UFC 6 appaiano, si muovano, colpiscano e reagiscano in modo estremamente realistico, proprio come nella vita reale. Padroneggiate ogni combattente e scoprite i suoi punti di forza.

-Stato di flow: questa nuova funzionalità introduce 30 Flow State unici per i combattenti, costruiti attorno ai punti di forza autentici di ogni atleta, alle sue tendenze e al suo fight IQ. Quando i giocatori si allineano allo stile di un fighter, come il pressure fighting, il contrattacco o la dominanza nella lotta a terra, costruiscono uno slancio che sblocca un vantaggio. Lo Stato di flow trasforma l’identità in impatto, imponendo aggiustamenti in tempo reale mentre lo slancio cambia e il combattimento si evolve.

-Contatto in tempo reale: provate la nuovissima fisica ragdoll basata sul motore Frostbite, le finestre di contatto, i danni e le reazioni ai colpi. Il contatto in tempo reale garantisce scambi più precisi, equi e intensi.

-Hall of Legends: un’esperienza immersiva che esplora le storie, le sfide e i momenti che hanno plasmato le carriere di tre superstar dell’UFC. Rivivete incontri iconici grazie a un mix perfetto di filmati dal vivo, scene cinematografiche e gameplay in questa celebrazione rivoluzionaria della grandezza delle MMA.

-L’Eredità: un prologo interattivo alla modalità Carriera che permette ai giocatori di plasmare il percorso di Chris Carter, promettente lottatore di MMA. I giocatori dovranno affrontare intense vicende drammatiche e feroci rivalità mentre accompagnano Carter dalla scena regionale dell'UFC, il tutto alla ricerca della gloria del titolo.

-Modalità Carriera: i giocatori possono scegliere di lanciarsi nella mischia contro i migliori contendenti dell’UFC di oggi con il proprio lottatore personalizzato, la propria star preferita dell’UFC o Chris Carter di L’Eredità. La modalità Carriera di UFC presenta ora un sistema ampliato basato sulle decisioni, con un numero di scelte dieci volte superiore rispetto a UFC 5, ciascuna con una posta in gioco più alta e un impatto maggiore sulla progressione e sull’eredità. I giocatori possono ora lottare per conquistare e difendere due titoli contemporaneamente, oltre a darsi battaglia per la cintura BMF.

-La Palestra: un hub centrale dove i giocatori possono reclutare e allenare le star dell’UFC, per poi far salire di livello la propria palestra in qualsiasi modalità di gioco e sbloccare nuovi allenatori, potenziamenti e ricompense estetiche esclusive che possono essere equipaggiate nei profili o nella Fighter Select mentre sviluppano e gestiscono la propria squadra.

-Crossplay: per la prima volta nella storia della serie, UFC 6 introduce la funzionalità crossplay, consentendo ai giocatori su PlayStation 5 e Xbox Series X|S di sfidarsi l’uno contro l’altro nelle modalità online.