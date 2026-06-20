Golf, Michele Ortolani vince il DigiPlus Philippine ADT Open

20 Giu 2026 - 11:07
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Michele Ortolani ha firmato il primo titolo sull'Asian Development Tour, il secondo circuito asiatico. Con un round finale in 69 (-3) colpi, per un totale di 272 (70 68 65 69, -16), ha vinto il DigiPlus Philippine ADT Open, disputato sul percorso del Luisita Golf & Country Club (par 72), a Tarlac City nelle Filippine. Ha superato di un colpo il taiwanese Ching-hung Su, secondo con 273 (-15), e di due l'argentino Franco Scorzato e il malese Galven Green, leader dopo tre turni con un colpo di margine sull'azzurro, terzi con 274 (-14). In quinta posizione con 277 (-11) il thailandese Suttinon Panyo, il filippino Sean Ramos e l'inglese Thomas Plumb e in ottava con 278 (-10) il giapponese Naoki Sekito, il malese Marcus Lim e il filippino Angelo Que. Ortolani ha iniziato la gara al 24° posto, poi è salito all'ottavo e con un 65 (-7, otto birdie, un bogey) nel terzo round si è portato al secondo ponendo le basi per la vittoria. Ha completato la rimonta con quattro birdie e un bogey prevalendo su Ching-hung Su, che era già giunto in club house, mentre Green si è defilato sin dalle prime battute. L'azzurro, ora terzo nell'ordine di merito, è stato gratificato con un assegno di 17.500 dollari su un montepremi di 100.000 dollari. E' il sesto successo nell'anno dei professionisti italiani dopo i quattro sull'Alps Tour, tre di Andrea Romano e uno di Enrico Di Nitto, e quello di Maria Vittoria Corbi sul Santander Golf Tour. Michele Ortolani 29enne di Milano, da dilettante ha vestito la maglia azzurra e, tra i vari allori, si è imposto nell'International Austrian Amateur Championship (2015). Professionista all'inizio del 2016, ha svolto la prima parte della carriera tra Alps Tour e Challenge Tour (ora HotelPlanner Tour), poi dal 2024 è passato sui circuiti asiatici giocando sul Professional Golf Tour of India (PGTI) e poi sull'attuale Asian Development Tour, con qualche torneo sull'Asian Tour. A fine stagione ha vinto il Campionato Nazionale Open/Trofeo Franco Chimenti al Golf Nazionale e poi nel 2025 ha ottenuto tre top ten ancora sull'ADT e con il 21° posto nel ranking ha guadagnato la 'carta'. La seconda piazza ad aprile scorso nel Singha-SAT ADT Hua Hin Championship, dopo playoff con il thailandese Amarin Kraivixien, e il settimo nel precedente Am Green IGPL Morocco Rising Stars hanno praticamente annunciato il suo primo exploit in Oriente. 

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