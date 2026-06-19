Ciclismo, Giro di Svizzera: Narvaez vince la terza tappa, Pogacar leader

Narvaez e Meurisse hanno attaccato a oltre cento chilometri dal traguardo, e in un percorso inizialmente collinare ma poi completamente piatto sono riusciti a tenere a bada fino all'ultimo il gruppo degli inseguitori e le squadre dei velocisti. L'ecuadoriano, più veloce del rivale, ha conquistato così la sua 19/a vittoria da professionista.