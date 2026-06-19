Ciclismo, Giro di Svizzera: Narvaez vince la terza tappa, Pogacar leader

L'ecuadoriano Jhonatan Narvaez (Uae Emirates) ha vinto la terza tappa del Giro di Svizzera (Bad Ragaz-Bad Ragaz di 157,9 km), battendo in volata il suo compagno di fuga, il belga Xandro Meurisse. Tadej Pogacar, che ha preferito non rischiare in una giornata contrassegnata da violenti temporali, mantiene la maglia gialla di leader della corsa.
Narvaez e Meurisse hanno attaccato a oltre cento chilometri dal traguardo, e in un percorso inizialmente collinare ma poi completamente piatto sono riusciti a tenere a bada fino all'ultimo il gruppo degli inseguitori e le squadre dei velocisti. L'ecuadoriano, più veloce del rivale, ha conquistato così la sua 19/a vittoria da professionista.