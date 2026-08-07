Trump riceve alla Casa Bianca il Team Usa di Milano-Cortina 2026

Donald Trump ha ricevuto alla Casa Bianca il Team Usa che ha preso parte alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026, ringraziando tutti i componenti per aver contribuito a conquistare "il maggior numero di medaglie" mai registrato degli Stati Uniti ai Giochi invernali. "Abbiamo fatto molto per contribuire a salvare lo sport femminile e stiamo salvando anche lo sport universitario", ha aggiunto, affrontando il tema di genere nello sport, rivendicando che "stiamo facendo tutto il possibile per proteggere le care tradizioni sportive che fanno parte della nostra nazione fin dagli inizi, proprio dagli inizi". In precedenza, il tycoon ha rivolto un saluto particolare al pattinatore artistico Danny O'Shea, a quello di velocità Jordan Stolz e alla sciatrice di freestyle (specialità moguls) Elizabeth Lemley. Il presidente ha menzionato la squadra maschile di hockey, assente all'evento ma già rivecuta nei mesi scorsi nello Studio Ovale, per il suo storico oro vinto in una finale combattutissima contro il Canada e ha citato due atlete della squadra femminile di hockey USA, anch'essa vincitrice dell'oro: Abbey Murphy e Joy Dunne. Infine, Trump ha celebrato i successi degli atleti paralimpici, elencandone alcuni in rapida successione, e ringraziandoli per la generosità e l'impegno.