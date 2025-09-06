Triathlon, il ceco Soukup vince la Icon di Livigno

Impressionante la gara, che ha spinto al limite tutti i presenti al via, sia da un punto di vista fisico che mentale, anche a causa di un meteo duro, che sembrava pensato apposta per testare gli atleti in competizione. A partire dai 3,8 km di nuoto, da affrontare a temperature proibitive nel cuore del lago, prima che sorgesse il sole, e che hanno visto Patrik Ericsson e Ilona Eversdijk uscire dall’acqua in testa al gruppo. Rapporti di forza che si sono ribaltati nel circuito di 195 chilometri in bicicletta, dove i giganti alpini e i 5000 metri di dislivello hanno fatto la differenza, e nella maratona conclusiva, il cui finale, per intensità e narrativa, è parso uscire dalla penna di un grande sceneggiatore. L’arrivo a Carosello 3000, teatro in giornata anche di una nevicata, pochi mesi prima che la venue diventi palcoscenico olimpico, ha racchiuso in sé tutta la potenza simbolica dell’evento: qui la fatica si è trasformata in conquista, e la solitudine del percorso in un grande abbraccio comunitario. Un rito di passaggio e un momento di cambiamento profondo, vissuto con la medesima forza e il medesimo trasporto emotivo dai migliori atleti presenti in gara, come dagli ultimi ad attraversarlo, a testimonianza del valore intrinseco di sfide di questa portata. Primo a tagliare il traguardo è stato Petr Soukup, dalla Repubblica Ceca, con il tempo di 12 ore, 54 minuti e 33 secondi, davanti a Joachim Krauth, tedesco, e all’azzurro Marco Corti. Prima tra le donne, invece, Tanja Spielberger, tedesca. Completano l’ideale podio Eversdijk e Sandra wolf ma l’applauso e la celebrazione va a tutti i finisher di una gara del genere, eletti, indistintamente “Icons”.