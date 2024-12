Triathlon, il bilancio di fine anno di Alessandro Fabian

“Questa stagione è stata complessa: l’obiettivo principale era trovare un equilibrio tra carriera agonistica e vita familiare, soprattutto dopo essere diventato papà per la seconda volta e aver dato la priorità alla mia famiglia negli ultimi 3-4 anni - ha rivelato l’atleta dalla sua casa di Asiago. Nonostante la stagione in chiaroscuro, sono felice di essermi potuto dedicare diversi mesi in modo esclusivo all’allenamento. Anche se non ho ottenuto risultati che speravo, sono convinto che tutto il lavoro svolto quest’anno mi tornerà tutto utile per il prossimo. Già a gennaio tornerò in ritiro in qualche località esotica per immergermi al massimo dell’energia nella stagione che sta per arrivare”.