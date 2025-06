Triathlon: Allegri e Serena vincono il LovereTri

Sole, caldo, scenari da favola e tanto agonismo. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato il LovereTRI 2025, edizione che ancora una volta, con prove che hanno spiccato per spettacolo e selettività, ha confermato la bontà della scelta da parte degli organizzatori di MG Sport - FollowYourPassion nel disegno dei percorsi di gara. Le limpide acque del Lago d'Iseo, l'impegnativo dislivello delle frazioni in bici e il tanto veloce quanto affascinante finale di corsa hanno permesso di assistere a competizioni esigenti su entrambe le distanze in programma. Sia nel medio (1,9 km di nuoto, 90 km di ciclismo e 21 km di corsa) che nell'atipico 37.2 (900 m di nuoto, 30 km di ciclismo e 6,3 km di corsa) infatti non sono mancati momenti difficili e passaggi unici con tutti i partecipanti che hanno onorato al meglio quella che ormai è una vera e propria classica della triplice di inizio estate. Da un punto di vista prettamente agonistico, il medio ha visto Leonardo Allegri (Valdigne Triathlon) e Eva Serena (DDS) sbaragliare la concorrenza fermando i cronometri sull'4:06'05" e 4:34'09", mentre Marco Corti (Zerotrenta Triathlon) e Alice Orlandi (Venus Triathlon) si sono imposti nel 37.2 tagliando il traguardo di Lovere coi tempi rispettivamente di 1:24'57" e 1:41'54".