Tennis, Musetti torna a Wimbledon e annuncia: "Qui senza aspettative"

"Sono qui senza aspettative, voglio solo cercare di godermi il momento". A un anno di distanza dalla sua prima semifinale Slam, Lorenzo Musetti è tornato a Wimbledon da Top 10 e testa di serie numero 7, ma con uno stato di forma non ottimale dopo la corsa contro il tempo che ha caratterizzato la preparazione dopo l'infortunio al Roland Garros. "Ho lavorato molto fuori dal campo - dice l'azzurro - sono state settimane piene di terapie ed esercizi per velocizzare il percorso di recupero. Tutto questo mi ha portato a essere qui, e quello era l'obiettivo. Poi, ovviamente, nessuno vuole perdere ma cercherò di prendere una partita alla volta, conscio che non mancheranno delle difficoltà, fin dal match di primo turno".