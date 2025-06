F1, incidente in Austria: ponte pubblicitario si stacca e cade sulla pista

Secondo il Kronen Zeitung non è ancora chiaro se la gara di F1 potrà partire come previsto alle 15.00. I commissari di gara al Red Bull Ring - circa 30 quelli in servizio - stanno lavorando per rimuovere i singoli pezzi dalla pista. Anche una recinzione è stata danneggiata. Il calendario della giornata è leggermente stravolto: la Porsche Supercup è stata ritardata, ma è potuta partire, e anche la parata delle leggende prevista successivamente si terrà.