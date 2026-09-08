Trial, Bou conquista il ventesimo titolo mondiale outdoor

Toni Bou ha scritto un'altra pagina di storia del motociclismo. Lo spagnolo della Montesa-HRC ha conquistato in Olanda, penultima prova del campionato 2026 di trail, il ventesimo titolo mondiale outdoor della sua incredibile carriera. In totale, però, sono quaranta visti gli altrettanti allori indoor. “Sono soddisfatto di questo weekend e della stagione. Jaime (Busto, ndr) è stato fortissimo nella seconda prova e io ho commesso un errore in una sezione, quindi ha vinto, ma sono felicissimo di aver conquistato il titolo. È una sensazione incredibile”, ha commentato il re della TrialGP.