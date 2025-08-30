Trentino Curling World Cup, fino a domani a Cembra

Dieci squadre provenienti da tutto il mondo si contenderanno fino a domani la Trentino Curling World Cup, manifestazione internazionale di curling, sport che tante soddisfazioni ha dato all'Italia e al Trentino grazie alle imprese di Amos Mosaner e della nazionale azzurra. A poco più di 160 giorni dall'inizio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il torneo organizzato al PalaCurling di Cembra Lisignago dall'Associazione Curling Cembra in collaborazione con il Trentino Curling Cembra precede di qualche settimana un altro importante avvenimento in trentino, ovvero il Fis Nordic Festival in programma in Val di Fiemme dal 18 al 21 settembre. Le dieci compagini sono state divise in due gironi all'italiana di sola andata. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali in programma domani mattina alle 10, mentre la finale si disputerà domani pomeriggio alle 14. Sarà presente anche il Team Retornaz, del quale fanno parte anche i trentini Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e, appunto, Mosaner. In quanto paese ospitante la nazionale azzurra non dovrà passare attraverso i tornei di qualificazione (che ad ogni modo non disputerebbe grazie alle ottime prestazioni delle nazionali maschili, femminili e mixed team), Amos e compagni possono pensare "soltanto" ad arrivare all'appuntamento 5 cerchi al massimo della forma.