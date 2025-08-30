Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Trentino Curling World Cup, fino a domani a Cembra

30 Ago 2025 - 08:38

Dieci squadre provenienti da tutto il mondo si contenderanno fino a domani la Trentino Curling World Cup, manifestazione internazionale di curling, sport che tante soddisfazioni ha dato all'Italia e al Trentino grazie alle imprese di Amos Mosaner e della nazionale azzurra. A poco più di 160 giorni dall'inizio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il torneo organizzato al PalaCurling di Cembra Lisignago dall'Associazione Curling Cembra in collaborazione con il Trentino Curling Cembra precede di qualche settimana un altro importante avvenimento in trentino, ovvero il Fis Nordic Festival in programma in Val di Fiemme dal 18 al 21 settembre. Le dieci compagini sono state divise in due gironi all'italiana di sola andata. Le prime due di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali in programma domani mattina alle 10, mentre la finale si disputerà domani pomeriggio alle 14. Sarà presente anche il Team Retornaz, del quale fanno parte anche i trentini Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e, appunto, Mosaner. In quanto paese ospitante la nazionale azzurra non dovrà passare attraverso i tornei di qualificazione (che ad ogni modo non disputerebbe grazie alle ottime prestazioni delle nazionali maschili, femminili e mixed team), Amos e compagni possono pensare "soltanto" ad arrivare all'appuntamento 5 cerchi al massimo della forma. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner a New York

Sinner a New York

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:00
Nuoto, Ceccon ironizza su Pilato: "Pure la cuffia mi ha rubato"
10:19
F1, apre la prevendita per il GP di Monza 2026
09:00
Basket, Melinda Cup: primo test per Trento contro Cremona
08:38
Trentino Curling World Cup, fino a domani a Cembra
21:33
Motociclismo, l'Italia vince la 6 Giorni di enduro a Bergamo