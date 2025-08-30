Logo SportMediaset
Atetica, Trofeo Perseo: test mondiale a Rieti per Dosso e Tortu

30 Ago 2025 - 13:52

Diversi atleti azzurri sono attesi oggi, sabato 30 agosto, a Rieti al Trofeo Perseo-In vista dei Mondiali di Tokyo, ultimo atto prima dell'appuntamento più atteso dell'anno, in programma dal 13 al 21 settembre. Tra gli iscritti spicca la presenza di Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre): la campionessa europea indoor e argento mondiale dei 60 metri si presenta sul rettilineo dello stadio Guidobaldi a 28 giorni dall'ultima uscita agonistica, l'11.13 con cui ha vinto gli Assoluti di Caorle, a sei centesimi dallo stagionale di 11.07 corso in luglio a Foligno. Nei 200 metri sarà presente Filippo Tortu (Fiamme Gialle), il campione olimpico della staffetta di Tokyo, quest'anno 20.41 a Doha e 20.53 a Oslo nei 200. Il brianzolo torna nell'impianto che lo vide correre il suo miglior tempo di sempre in ogni condizione, il 9.97 ventoso nei 100 metri (+2.4) di sei anni fa. Tutti da seguire i 400 metri con il rientro di Alice Mangione (Esercito) che si misurerà con la compagna di staffetta azzurra Ilaria Accame (Aeronautica), con la specialista degli ottocento Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), in questa occasione impegnata nel giro di pista, e con le ostacoliste Alice Muraro (Aeronautica) e Rebecca Sartori (Fiamme Oro). Nei 100 ostacoli del meeting organizzato dalla Studentesca Andrea Milardi è iscritta la primatista italiana Giada Carmassi (Esercito), 12.69-record in giugno a Stoccolma. Nei 200 c'è la quattrocentista Rebecca Borga (Fiamme Gialle).

